Boris Johnson reageert op de behandeling voor corona

De door het coronavirus gevelde Britse premier Boris Johnson reageert op de behandeling die hij krijgt op de intensivecareafdeling. Dat heeft zijn woordvoerder woensdag verklaard. Hij meldde er niet bij wat die reactie inhoudt.

De situatie van Johnson is woensdag niet veel veranderd. Hij krijgt zuurstof toegediend, ademt zelfstandig en ligt niet aan een beademingsapparaat. Johnson is „goed gehumeurd” maar werkt niet op zijn ziekbed, aldus zijn zegsman. „Hij is in staat contact te hebben met diegene die hij nodig heeft. Hij volgt het advies van zijn artsen altijd.”

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab vervangt hem nu.

De Britse premier werd zondag naar het ziekenhuis gebracht omdat hij hardnekkige klachten hield als gevolg van de infectie met het coronavirus. Maandagavond verplaatste het Londense ziekenhuis hem naar de intensiveceareafdeling omdat zijn toestand plotseling verslechterde.