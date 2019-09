‘Boris Johnson overlegt donderdag met fractie’

Premier Boris Johnson spreekt donderdag met de fractie van zijn Conservatieve Partij in het Lagerhuis. Hij is voor het gesprek uitgenodigd. The Daily Telegraph berichtte dat de fractie om 12.30 uur (onze tijd) samenkomt.

De premier is woensdag vervroegd van topontmoetingen bij de VN in New York teruggekeerd, omdat het Hooggerechtshof zijn handelen met betrekking tot een gedwongen reces van het parlement als onwettig heeft bestempeld. Het parlement is daarom weer aan het werk gegaan.

Johnson wil dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen, maar velen in de oppositie willen eerst garanties dat er 31 oktober geen no-dealbrexit komt. Ze vrezen bovendien dat Johnson en zijn zwaar gehavende partij in de politieke verwarring over de brexit weer opkrabbelen.