Boris Johnson aan kop voor opvolging May

Drie kandidaten om de Britse premier Theresa May op te volgen zijn uitgeschakeld. Esther McVey, Mark Harper en Andrea Leadsom kregen bij de eerste ronde van een interne partijverkiezing onvoldoende steun. Oud-minister Boris Johnson kreeg veruit de meeste stemmen.

In totaal hadden zich tien kandidaten gemeld om May op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en premier van het Verenigd Koninkrijk. Zij hadden minstens zeventien stemmen nodig om door te gaan naar de volgende ronde. McVey, Harper en Leadsom haalden dat niet.

De 313 Conservatieve parlementariërs houden meerdere stemrondes tot nog twee kandidaten over zijn. Dan hebben partijleden het laatste woord. Johnson ging met 114 stemmen aan kop in de eerste ronde, gevolgd door minister Jeremy Hunt. Die kreeg 43 stemmen.

May kondigde vorige maand haar vertrek aan. Haar positie was onhoudbaar geworden na meerdere mislukte pogingen haar brexitdeal met de EU door het Lagerhuis te loodsen. Ze blijft wel aan als premier tot een opvolger is gekozen.