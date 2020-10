Borgsom verdachten ontvoering gouverneur Michigan 10 miljoen

Twee mannen die ervan worden verdacht de ontvoering van de gouverneur van de staat Michigan te hebben beraamd, komen niet op vrije voeten zonder betaling van 10 miljoen dollar. De rechter bepaalde de borgsom bij de voorgeleiding van de 42-jarige Pete Musico en de 26-jarige Joseph Morrison. Beiden komen uit het dorpje Munith ruim 40 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad van de staat Michigan, Lansing.

Ze zijn lid van een bende die zich de Wolverine Watchers noemt, vernoemd naar een voor zijn geringe grootte buitengewoon sterk zoogdier dat in het Nederlands veelvraat wordt genoemd. De Wolverine Watchers zouden ook plannen hebben gehad regeringsgebouwen in Lansing te bestormen. De federale recherche (FBI) en de politie van Michigan hebben in totaal dertien verdachten in deze zaak in het vizier. Het is nog onduidelijk hoeveel er vast zitten. De hoofdverdachte is een man uit Grand Rapids (Michigan), Adam Fox.

Volgens onderzoekers van de FBI maakten ze al sinds juni plannen om ‘tirannen zoals gouverneur Gretchen Whitmer’ uit de weg te ruimen en om een burgeroorlog te ontketenen. De politie verdenkt Musico en Morrison er niet alleen van samen met andere samenzweerders Whitmer te hebben willen ontvoeren, maar haar ook na een showproces te hebben willen vermoorden. Ze worden er ook van verdacht van plan te zijn geweest andere regeringsfunctionarissen om het leven te brengen en bruggen op te blazen om paniek te zaaien. De groep zou vier maanden geleden in Ohio aan de samenzwering zijn begonnen.