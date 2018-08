Bordeelhouders gaven meisjes goeihormonen

Mensenhandelaren in India zouden jonge meisjes groeihormonen hebben gegeven om hen ouder te laten lijken. De meisjes werden 'klaargestoomd' voor de seksindustrie.

De politie is een onderzoek begonnen na de arrestatie van acht verdachten in bordelen in de staat Telangana. In de stad Yadagirigutta werden elf meisjes, sommige jonger dan zeven jaar, uit bordelen bevrijd waar zij werden voorbereid op een leven als prostituee. Volgens de politie hebben de uitbaters inmiddels bekend dat ze de meisjes groeihormonen gaven.

Naar schatting werken 20 miljoen meisjes en vrouwen in de seksindustrie in India. Van hen zijn 16 miljoen slachtoffer van mensenhandelaren.