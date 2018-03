Bootvluchtelingen komen om bij Grieks eiland

Zeker vijftien vluchtelingen, onder wie vijf kinderen, zijn om het leven gekomen in de Egeïsche Zee toen de boot waarop ze zaten kapseisde. Het ongeluk gebeurde bij het Griekse eiland Agathonisi, niet ver van de Turkse kust.

De identiteit en nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Er worden nog zeker vier opvarenden vermist. Drie opvarenden wisten de kust levend te bereiken. De Griekse kustwacht denkt dat er in totaal 22 mensen op de boot zaten die vanuit Turkije naar Europa probeerden over te steken. Met helikopters en reddingsvaartuigen wordt nog naar mogelijke overlevenden gezocht.

De afgelopen jaren stierven al honderden vluchtelingen die in veelal gammele bootjes de gevaarlijke overtocht probeerden te maken. In 2016 spraken de Europese Unie en Turkije af dat laatstgenoemde strenger zou controleren op illegale oversteken. Het aantal bootvluchtelingen nam daarna sterk af.