Boot zinkt voor kust Venezuela, 21 vermisten

De kustwacht van Trinidad en Tobago is op zoek naar zeker 21 vermisten, nadat in ruwe zee een boot met Venezolanen donderdag was omgeslagen. Tot dusver zijn vier mensen gered. De boot was onderweg naar Trinidad.

De boot was woensdag uit Venezuela vertrokken en sloeg op ongeveer acht kilometer uit de kust om door de hoge golven, meldt luitenant Kerron Valere van de kustwacht van Trinidad en Tobago. Venezuela leidt de zoektocht, aldus Valere, en krijgt ondersteuning van de kustwacht.

Volgens de autoriteiten waren er 35 passagiers aan boord, maar Valere houdt het op een totaal van 25. Door de slechte economische situatie en de humanitaire crisis in Venezuela ontvluchten velen het land over zee. In de laatste jaren zijn al ruim 3,7 miljoen Venezolanen naar buurlanden gevlucht.