Boot met migranten lijdt schipbreuk: 8 doden

Bij een schipbreuk voor de kust van Libië zijn zaterdag acht mensen omgekomen. Tientallen anderen worden nog vermist, 84 opvarenden konden worden gered. Het ongeluk is meteen het eerste dodelijke incident van dit jaar met migranten op de Middellandse Zee.

De rubberboot met migranten werd zaterdagochtend opgemerkt, meldt de Italiaanse kustwacht in een verklaring. Ook de Italiaanse marine was betrokken bij de reddingsoperatie.

De tocht over de Middellandse Zee is ’s werelds dodelijkste migratieroute. In 2017 kwamen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bij die overtocht 3116 migranten om het leven of raakten vermist.