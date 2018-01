Boot Florida verandert in vuurzee, geen doden

Een schip in Florida met vijftig passagiers aan boord is zondag in brand gevlogen. De shuttleboot was op weg naar een casinoschip voor de kust van de Amerikaanse staat ligt, toen er brand ontstond in de machinekamer. De kapitein keerde direct toen hij het vuur ontdekte, zo meldt Bay News 9. De opvarenden moesten overboord springen in het koude water, maar het schip was toen al vlak bij de kust. Een dozijn passagiers werd uit het water gered. Andere passagiers wisten zwemmend het strand te bereiken.

Vijftien mensen moesten naar het ziekenhuis. De oorzaak van de vuurzee voor de kust van Pasco County is nog onbekend.