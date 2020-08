Tijdens een hevig onweer is zaterdagmiddag in Oostenrijk een boom op een busje gevallen. Daardoor kwamen drie personen om het leven. Vier andere inzittenden werden met verwondingen naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Dat hebben de autoriteiten van de gemeente Burgauberg-Neudauberg, in het zuidoosten van het land, gezegd in de lokale media. Over de identiteit van de slachtoffers zijn nog geen mededelingen gedaan.