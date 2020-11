Bookmaker keert alvast miljoenen uit voor overwinning Biden

Gokkers die geld hadden ingezet op een verkiezingsoverwinning van Joe Biden, hoeven bij een Australische bookmaker niet op hun geld te wachten. Sportsbet heeft volgens Australische media laten weten dat het al zo’n 23 miljoen Australische dollar (ruim 14 miljoen euro) heeft uitbetaald.

Gokkers hadden bij Sportsbet meer dan 100.000 keer ingezet op een overwinning van de voormalige vicepresident, die het opneemt tegen president Donald Trump. De strijd om het Witte Huis is volgens Amerikaanse media nog onbeslist, maar het gokbedrijf denkt niet dat de overwinning Biden nog kan ontgaan.

„Door poststemmen en mogelijke rechtszaken kan het nog weken duren voordat het officieel is, maar wij hebben genoeg gezien. Dus waarom zouden we de gokkers laten wachten?”, aldus het bedrijf. Dat heeft volgens een woordvoerster het „grootste vertrouwen” dat de Democraat uiteindelijk in de Oval Office van het Witte Huis mag plaatsnemen.