Bondspresident prijst bijdrage buurlanden

President Frank-Walter Steinmeier heeft betrokken buurlanden tijdens een herdenkingsplechtigheid in Berlijn bedankt voor hun bijdrage aan de val van de Muur en de hereniging van Oost- en West-Duitsland.

„Zonder de moed en de vrijheidswil van de Polen en Hongaren, van Tsjechen en Slowaken waren de vreedzame revolutie in Oost-Europa en de Duitse eenheid niet mogelijk geweest.” Dat zei de Duitse president zaterdag tijdens de plechtigheden in de Bernauer Strasse en bij het monument ter herinnering aan de Muur.

Steinmeier legde samen met bondskanselier Angela Merkel rozen bij de restanten van de Muur. De staatshoofden van de vier Visegrád-landen (Polen, Slowakije, Tsjechië, Hongarije) waren daarbij als gasten aanwezig.

Bondskanselier Angela Merkel zei daarna in de Kapel van Verzoening in de Bernauer Strasse dat „geen enkele muur die mensen afzondert en vrijheid begrenst zo hoog of zo breed is dat hij niet doorgebroken kan worden”.

De Bernauer Strasse geldt als het symbool van de deling van Duitsland, waar in 1961 de Muur tussen het oosten en westen van Berlijn werd opgetrokken. De gevels van de woningen lagen destijds in het oosten, het trottoir in het westen.