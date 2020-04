Bondskanselier Merkel uit quarantaine

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft na twee weken haar zelfquarantaine beëindigd. Ze keerde volgens haar woordvoerder terug naar het Bundeskanzleramt, het kantoor van de regeringsleider.

Merkel ging uit voorzorg in thuisisolatie, nadat ze contact had gehad met een arts die met het coronavirus bleek te zijn besmet. De bondskanselier onderging zelf drie coronatesten. Die kwamen allemaal negatief terug.

De 65-jarige politica is niet de enige Europese leider die in quarantaine moest. Ook haar Britse collega Boris Johnson (55) zit thuis. Hij testte wel positief op het coronavirus en isoleerde zich in Downing Street, waar zich de ambtswoning van de premier bevindt.

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock kon vrijdag niet zeggen wanneer Johnson een punt zet achter zijn zelfquarantaine. „Ik heb geen flauw idee. Ik weet alleen dat hij gewoon doorwerkt”, zei de bewindsman bij ITV. „Hij werkt ongelofelijk hard.”