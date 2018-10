Bondsdagvoorzitter vreest politieke aardschok

De Duitse parlementsvoorzitter Wolfgang Schäuble vreest dat de stembusgang zondag in Beieren een politieke aardschok teweeg brengt die ook bondskanselier Merkel treft. Schäuble geldt als ‘de grijze eminentie’ van Merkels christendemocraten. De 76-jarige Schäuble was al een kwart eeuw christendemocraat toen Merkel zich in 1989 in de politiek begaf.

Haar positie is „verzwakt en niet meer zo onomstreden als tijdens haar eerste kabinetten”, zei Schäuble in een vraaggesprek met de omroep SWF. Begin december houdt Merkels christendemocratische CDU haar partijcongres. Schläuble sluit niet uit dat Merkel zich niet meer verkiesbaar stelt als partijvoorzitter. Recent koos de Bondsdagfractie niet Volker Kauder die Merkel uitdrukkelijk had gesteund, tot voorzitter, maar diens tegenspeler Ralph Brinkhaus.

De Beierse CSU lijdt volgens peilingen zondag een bittere nederlaag waarbij ze een derde van haar kiezers kwijtraakt. Dat is mede een gevolg van de interne ruzies en van slepende conflicten van CSU-leiders met Merkel over vluchtelingenbeleid. De Beierse CSU-premier Markus Söder geeft in sommige media alvast de schuld van zijn verwachte nederlaag aan ‘de Berlijnse politiek’.