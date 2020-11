Bondgenoten Trump leggen zich niet bij nederlaag neer

Medestanders van president Donald Trump in het Amerikaanse Congres leggen zich niet neer bij zijn nederlaag. Ze wijzen op staten waar nog stemmen worden geteld en uiten beschuldigingen van verkiezingsfraude, zonder dit overigens te onderbouwen.

Lid van het Huis van Afgevaardigden Jodey Arrington stelde dat het niet verstandig zou zijn „uitslagen te accepteren voor hertelling van stemmen afgerond is” en rechtbanken hebben vastgesteld dat alles eerlijk is verlopen. „De media maken niet uit wie de president is”, twitterde de Republikeinse senator Josh Hawley. „Dat is aan de mensen.”

Trumps advocaat Rudy Giuliani sprak zaterdag tijdens een persconferentie in Philadelphia woorden van gelijke strekking. „Doe niet zo belachelijk. Nieuwszenders beslissen niet de verkiezingen. Dat doen rechtbanken.” Het campagneteam van Trump spande meerdere rechtszaken aan tegen de gang van zaken bij het tellen van de stemmen en Trump kondigde zaterdag aan zich voor de rechtbank te blijven verzetten tegen de verkiezingsuitslag.

Volgens persbureau Bloomberg zeggen mensen rond Trump dat hij op enig punt zijn nederlaag zal erkennen, maar zijn adviseurs zijn het er niet over eens hoe lang ze moeten doorgaan met juridische gevechten. De belangrijkste Republikeinen in het Congres hebben nog niet van zich laten horen. Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, twitterde vrijdag voor het laatst over de verkiezingen.

Toch zijn er Republikeinen die hun verlies nemen. Naast de voormalige presidentskandidaat Mitt Romney sprak ook de Republikeinse gouverneur Larry Hogan (Maryland) zijn gelukwensen voor Biden en Harris uit. Hij noemde Biden in een tweet de ‘president-elect’, de verkozen president.