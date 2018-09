Bondgenoten Assad en Turkije bijeen over Syrië

De leiders van Turkije, Rusland en Iran vergaderen in Teheran over Syrië. De aanpak van de situatie in Idlib staat vermoedelijk hoog op de agenda. De Turkse president Erdogan sprak de vrees uit dat bij een aanval op het rebellenbolwerk miljoenen burgers richting de Turkse grens zullen trekken. Hij riep op tot een wapenstilstand in het gebied.

De Syrische provincie Idlib geldt als de laatste grote enclave die nog in handen is van opstandelingen die actief strijden tegen het Assad-regime. Het gaat voornamelijk om jihadistische groepen. Er bevinden zich echter ook miljoenen burgers in het gebied, dat grenst aan Turkije. Dat land vangt momenteel al zo’n 3,5 miljoen gevluchte Syriërs op en vreest voor een nieuwe vluchtelingenstroom.

Rusland en Iran hebben andere belangen. Die twee landen zijn belangrijke steunpilaren van de Syrische leider Bashar al-Assad.