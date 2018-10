Bompost VS leidt tot ophef

De postpakketjes met explosieven die de afgelopen dagen aan prominente Democraten zijn gestuurd, hebben in de Verenigde Staten geleid tot ophef tussen de politieke stromingen.

Vanuit het Witte Huis klonk kritiek op de media. Woensdag zei een verslaggever van CNN dat hij het gevoel had „niet meer in Amerika” te zijn, nadat hij was belaagd door aanhangers van Trump. Daarop kreeg de zender een mail die was ondertekend door Lara Trump, de schoondochter van de president, met de tekst: „Ik heb breaking news voor CNN. Dat is het echte Amerika dat buiten de liberale bubbel bestaat”, aldus de mail. „Het is tijd dat de media weer worden wakker geschud door het Amerikaanse volk.”

Campagneleider Brad Parscale heeft excuses aangeboden voor dit bericht. Volgens hem was er geen verband tussen de mail en de bompakketjes.

Bij diverse prominente linkse Amerikanen kwamen de afgelopen dagen postpakjes met explosieven. Het eerste explosief werd ontdekt door een medewerker van de miljardair George Soros. Bij routinecontroles werden later nog verdachte pakjes ontdekt die onderweg waren naar de oud-presidenten Obama en Clinton en zijn vrouw Hillary, alsmede naar ex-vicepresident Biden, oud-minister Eric Holder en voormalig CIA-chef Brennan. Ook tv-zender CNN kreeg een pakje. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, sprak van een „daad van terreur.”

Uit onderzoek blijkt volgens CNN dat alle pakjes op dezelfde manier lijken te zijn gemaakt en vermoedelijk dezelfde herkomst hebben. Tevens zitten er niet alleen explosieven in, maar ook verdacht wit poeder.

Vanwege de aanstaande Congresverkiezingen begin volgende maand is er in Amerika meer dan gewone politieke spanning. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst zei president Trump woensdagavond in Wisconsin dat alle partijen in „vrede en harmonie” met elkaar dienen om te gaan. Hij zei echter ook dat de media een verantwoordelijkheid hebben om een beschaafde toon aan te slaan. „Zij moeten stoppen met de eindeloze vijandigheid, de constante negativiteit en de veelal ongegronde aanvallen”, aldus Trump.

CNN-baas Jeff Zucker reageerde daarop met te zeggen dat het Witte Huis beter op zijn eigen woorden moet letten. Het kantoor van de president snapt totaal niet wat de ernst is van zijn aanvallen op de media, aldus Zucker. „De president en vooral zijn perschef zouden moeten begrijpen dat hun woorden ertoe doen. Tot nu toe hebben ze daar nog geen flauw benul van”, zei hij.