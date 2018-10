Bompost voor Amerikaanse Democraten „daad van terreur”

Na de onderschepping van post met explosief materiaal aan de Amerikaanse ex-presidenten Barack Obama, Bill Clinton, oud-presidentskandidaat Hillary Clinton en nieuwszender CNN, zijn ook bij andere prominente Democraten verdachte pakketjes gevonden. President Donald Trump zei geen middelen te sparen om uit te zoeken wie de bompakketten heeft verstuurd. Burgemeester Bill de Blasio van New York beschouwt het sturen van explosief materiaal naar CNN als een „daad van terreur.”

Volgens Amerikaanse media zouden er ook pakketjes zijn gestuurd naar Obama’s voormalige minister van Justitie Eric Holder en naar de voormalig voorzitter van de Democratisch partij, Debbie Wasserman-Schultz. In Florida werd het gebouw met het kantoor van Debbie Wasserman-Schultz geëvacueerd nadat een verdacht pakket in de post was gearriveerd, meldde een lokaal televisiestation in Miami.

Ook de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, zei dat een explosief naar zijn kantoor was gestuurd. Hij zei „niet verbaasd te zijn” als er nog meer verdachte pakketjes opduiken.

Bommen verstuurd naar Obama, Clinton en CNN

„In de Verenigde Staten is geen plaats voor dreigingen van politiek geweld. We zullen geen middelen sparen om uit te zoeken wie deze bompakketten heeft verstuurd”, reageerde Donald Trump woensdag in een korte toespraak. „Wij kunnen deze laffe daden niet tolereren en ik veroordeel iedereen die kiest voor geweld. De veiligheid van het Amerikaanse volk heeft mijn hoogste en absolute prioriteit”, aldus de Amerikaanse president. „In deze tijden moeten we ons verenigen, moeten we samenkomen en een zeer duidelijke, sterke, onmiskenbare boodschap afgeven dat er in de Verenigde Staten geen plaats is voor daden of bedreigingen van politiek geweld van welke aard dan ook.”

„Wat we hier vandaag zagen was een poging tot terroriseren. Dit is duidelijk een daad van terreur gericht op het intimideren van onze vrije pers en de leiders van dit land", zei De Blasio, burgemeester van New York.

Het doel van een dergelijke actie is de samenleving te terroriseren. De Blasio sprak van een,,zeer verontrustend incident". De situatie is volgens hem onder controle en er is momenteel geen concreet gevaar dat er nog meer doelen worden getroffen in New York. Toch wordt de aanwezigheid van de politie in de stad vergroot.