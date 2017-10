Een federale jury heeft maandag een 29-jarige Amerikaanse man schuldig bevonden aan het plaatsen van twee bommen in september 2016 in de wijk Chelsea in Manhattan. Een van de explosieven ging af, waardoor dertig mensen gewond raakten.

De rechter kan Ahmad Khan Rahimi, geboren in Afghanistan, veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf wegens onder meer het gebruik van een massavernietigingswapen en een bomaanslag op een publieke plek.