Bommen verstuurd naar Obama, Clinton en CNN

De FBI heeft explosieve pakketjes onderschept die naar de Amerikaanse ex-president Barack Obama en Bill en Hillary Clinton waren gestuurd. Ook is het Time Warner Center, de wolkenkrabber waarin onder meer de redactie van CNN is gehuisvest, ontruimd vanwege een verdacht pakket.

JUST IN: Evacuation underway at Time Warner Center, where CNN offices are based. NYPD bomb squad is investigating a suspicious package. https://t.co/1ewgxc9m5G pic.twitter.com/gXywgGXkW3 — CBS News (@CBSNews) October 24, 2018

Eerdere berichten dat er ook een verdacht pakketje naar het Witte Huis zou zijn gestuurd, kloppen niet, meldt de Amerikaanse veiligheidsdienst woensdagavond.

Bij de woning van voormalig presidentskandidate Hillary en oud-president Bill Clinton in Chappaqua in de staat New York werd woensdag een explosief tussen de post gevonden, meldde The New York Times. Even later werd in Washington een ook verdacht pakketje onderschept dat naar de Amerikaanse ex-president Barack Obama was gestuurd.

Volgens een overheidsfunctionaris was het explosief voor de Clintons van dezelfde soort dat eerder is gevonden bij het huis van miljardair George Soros in Bedford. Door zijn activisme en joodse achtergrond is Soros een geliefd doelwit van extreemrechtse groeperingen. Het pakketje dat aan hem gericht was, bevatte een explosief poeder, volgens een justitiële bron.

Bom bij huis miljardair George Soros

Volgens de krant vond een medewerker van Soros een pakketje in de brievenbus. Toen hij het openmaakte, zag hij iets wat op een bom leek. Vervolgens bracht hij het pakje naar bebost gebied in de buurt en belde de politie. Soros was zelf niet thuis.

De verdachte pakketjes naar Obama, de Clintons en het Witte Huis werden tijdens routinecontroles door de FBI onmiddellijk geïdentificeerd als potentiële explosieven. De Clintons en Obama hebben de pakketjes niet ontvangen en ze waren ook niet aanwezig om ze te ontvangen, aldus de FBI.

Het is niet duidelijk of de incidenten met elkaar verband houden.