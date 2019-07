Bommen Libisch toestel onschadelijk gemaakt

Het Tunesische leger heeft de bommen onschadelijk gemaakt van een Libisch gevechtsvliegtuig dat een noodlanding had gemaakt. De piloot had zijn toestel maandag aan de grond gezet op een weg bij de stad Médenine, op ongeveer 100 kilometer van de grens met Libië.

Het gaat om een toestel van de troepen van krijgsheer Khalifa Haftar, die in Libië grote gebieden in handen heeft. De piloot was de enige inzittende en wordt verhoord. Zijn toestel is volgens het Tunesische ministerie van Defensie inmiddels overgebracht naar een opslaglocatie.

De troepen van Haftar belegeren al maanden de Libische hoofdstad Tripoli. Daar zetelt de door de VN erkende regering. Die heeft laten weten dat een commissie in het leven is geroepen in de ambassade in de Tunis om te overleggen over wat met het vliegtuig moet gebeuren.