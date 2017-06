„Bommateriaal in woning terrorist Brussel”

In de woning van de man die dinsdagavond een aanslag wilde plegen in Brussel-Centraal zijn ingrediënten voor het maken van een bom gevonden. Dat meldt de nieuwszender VTM op basis van een bron.

De woning van de 36-jarige Oussama Z. in de Brusselse gemeente Molenbeek werd woensdag langdurig doorzocht. Er zou onder meer aceton zijn aangetroffen, waarmee een zogenoemde TATP-bom kan worden gemaakt. Die is gebruikt bij de aanslagen van vorig jaar in Brussel. „De handleidingen vind je gewoon op het internet, de ingrediënten vind je bij de drogist”, zegt een terreurexpert tegen VTM.

Mogelijk zijn er nog meer adressen waar de Marokkaanse man verbleef. Daarom worden familieleden ondervraagd, zegt de deskundige.

Het explosief dat Z. dinsdag wilde laten ontploffen ging maar deels af, waardoor er geen gewonden vielen. Z. werd doodgeschoten door een militair.