Bomgordel van terrorist Abdeslam werkte niet

De bomgordel van de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, Salah Abdeslam, weigerde op de fatale avond dienst. Abdeslam had net als de andere terroristen op 13 november 2015 moeten sterven, blijkt uit onderzoek van de Franse politie.

Onderzoekers hebben zich lang afgevraagd of de tiende man van het commando dat 130 mensen doodde zich op het laatste moment had bedacht. Hij liet zijn bomgordel achter in een prullenbak in Parijs.

De bomgordel bestond uit twee compartimenten, gevuld met explosieven. Een batterij en een drukknop ontbraken, maar volgens de politie zou de gordel ook met batterij en knop niet functioneel zijn geweest, meldt de radiozender France Inter.

Bij de aanslagen van 2015 bliezen drie daders zich op bij het voetbalstadion Stade de France. De andere terroristen beschoten cafés en richtten een bloedbad aan in de concertzaal Bataclan, waar 89 mensen stierven.

Abdeslam was lange tijd voortvluchtig, maar werd in maart 2016 aangehouden in de Brusselse wijk Molenbeek. Hij zit nog steeds in België vast.