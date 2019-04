Bomalarm op Engelse werf voor atoomduikboten

Een Engelse werf waar nucleaire onderzeeƫrs worden gemaakt, is woensdag ontruimd na een bommelding. Het complex heet Devonshire Dock en is in Barrow-in-Furness, circa 80 kilometer ten noorden van Liverpool. Plaatselijke media berichtten dat de melding specifiek stelde dat er een bom lag op een aanvalsonderzeeƫr van de Astute-klasse.

De werf behoort tot de oudste van Engeland en stamt uit 1863. Momenteel is het complex in handen van BAE, een concern dat onder meer producten voor defensie en de luchtvaart ontwikkelt en produceert.