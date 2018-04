Bom onder verzoek om uitlevering Puigdemont

Het Spaanse verzoek aan Duitsland om uitlevering van de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont staat op losse schroeven nu een Spaanse minister heeft laten weten dat er voor het referendum over onafhankelijkheid in Catalonië geen overheidsgeld is gebruikt.

„Ik weet niet met welk geld het referendum van 1 oktober bekostigd is, maar in elk geval niet met overheidsgeld”, zei de Spaanse minister van Financiën, Cristobal Montoro deze week in de krant El Mundo.

De tekst ontketende in Madrid een politieke rel, omdat Spanje om de uitlevering van Puigdemont heeft gevraagd wegens rebellie én het misbruik van overheidsgeld. Die misdrijven zou Puigdemont als premier van Catalonië gepleegd hebben bij de organisatie van het door de Spaanse justitie verboden referendum vorig najaar.

Eind maart werd Puigdemont op verzoek van de Spanjaarden opgepakt in het Noord-Duitse Schleswig-Holstein. De Spaanse justitie vroeg vervolgens om zijn uitlevering. Tot ongenoegen van de Spaanse regering en justitie weigerde het hof in Schleswig-Holstein om Puigdemont uit te leveren voor rebellie, de zwaarste van de beide aanklachten tegen hem. De Catalaanse leider werd in vrijheid gesteld, maar mag Duitsland niet verlaten. Sindsdien wacht hij in Berlijn het besluit af over mogelijke uitlevering wegens misbruik van overheidsgeld.

Onlangs bleek dat de Duitse rechters ook over dit delict hun twijfels hebben. Ze vroegen Pablo Llarena, de opperrechter die het onderzoek tegen Puigdemont leidt, om aanvullende informatie. De verzekering van Montoro dat de regioregering van Puigdemont geen cent overheidsgeld heeft gebruikt om het referendum te organiseren, komt voor Llarena dan ook bijzonder ongelegen. Uitlevering wordt nu nog onzekerder. Llarena eiste dan ook „dringende uitleg” van Montoro.

Volgens de rechter heeft de regioregering van Puigdemont illegaal 1,6 miljoen euro overheidsgeld besteed aan het referendum. Het probleem is echter dat Llarena zich alleen baseert op rapporten van de Guardia Civil. Het gaat daarbij om schattingen en om facturen waarvan niet duidelijk is of ze betaald zijn en door wie. Donderdag verhoogde de Guardia Civil het bedrag van de malversatie ineens naar 1,9 miljoen euro. In het politierapport staan verschillende optelfouten.

Premier Mariano Rajoy en minister Montoro zitten nu in een lastig parket. Sinds september 2017 staat Catalonië onder volledige financiële curatele van Madrid. Dit betekent dat alle uitgaven van de Catalaanse regering vooraf worden gecontroleerd. Volgens Montoro is de controle waterdicht. Maar het gevolg daarvan is dat de aanklacht wegens misbruik van overheidsgeld in duigen valt. Niet alleen tegen Puigdemont, maar ook tegen de andere leden van zijn afgezette regering. De Spaanse oppositie spint er garen bij en neemt Montoro flink onder vuur.