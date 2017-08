Een explosie door een bom in een vuilcontainer in de Turkse stad Izmir heeft donderdagochtend vroeg acht mensen verwond. De meeste slachtoffers zaten in een shuttlebus die voorbijreed. Ramen van de bus zijn door de explosie gesneuveld. Ook raakten er auto’s beschadigd. Izmir is een bekende badplaats in Turkije.

De aanslag is nog niet opgeëist. In Turkije zijn vaker aanslagen door onder meer Islamitische Staat en radicale Koerden.