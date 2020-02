Bom gevonden aan vrachtwagen in Noord-Ierland

Een bom die was bevestigd aan een vrachtwagen in Noord-Ierland was vermoedelijk bestemd voor Groot-Brittannië. Dat maakte de politie donderdag bekend, meldden Britse media. De politie gaat ervan uit dat Noord-Ierse republikeinen ervoor verantwoordelijk zijn. Zij zien Ierland en Noord-Ierland het liefst samengevoegd.

Het explosief dat vastzat aan de truck werd maandag gevonden in de Noord-Ierse stad Lurgan. De politie denkt dat het voertuig met een ferry naar Groot-Brittannië had moeten gaan, waar de bom tot ontploffing zou worden gebracht. Om wat voor explosief het gaat, is niet bekendgemaakt.

Op 31 januari kreeg de Noord-Ierse politie al een melding binnen over een bom in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Ook deze zou aan aan vrachtwagen zijn vastgemaakt. De bom werd nooit gevonden.

Noord-Ierse republikeinen zien niets in het Verenigd Koninkrijk en willen een onafhankelijk Iers eiland. Ook de Irish Republican Army (IRA) streefde dat jarenlang na. Die beweging schuwde geen geweld en pleegde meerdere aanslagen tijdens hun onafhankelijkheidsstrijd.