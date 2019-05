De politie in het Engelse Wapping, ten oosten van Londen, was uitgerukt na meldingen over een bom die was aangespoeld op de oever van de Theems. Al snel bleek het niet te gaan om een bom, maar om een buitenmodel kerstbal. ‘A Wapping great bauble (kerstbal)’, grapte de politie op Twitter.

Een week geleden werd nog een niet-ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in Kingston-upon-Thames, ten zuidwesten van Londen.