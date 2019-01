„Bolton stuurt 5000 militairen naar Colombia”

De nationaal veiligheidsadviseur van de VS John Bolton heeft voor beroering gezorgd door de Amerikaanse ‘plannen’ voor de situatie in Venezuela te onthullen. Hij verscheen op een persconferentie met onder de arm een kladblok waarop duidelijk te lezen was: „5000 manschappen naar Colombia”.

Het Witte Huis zei in een reactie dat „alle opties op tafel liggen”. Over een eventueel militair ingrijpen in Venezuela, waar de crisis met de dag groter wordt, werd met geen woord gerept.

De Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Carlos Holmes liet weten dat hij de „betekenis en reden” van Boltons aantekening niet kent. Hij voegde eraan toe dat Colombia op „politieke en diplomatieke” weg doorgaat om te bewerkstelligen dat de orde wordt hersteld in buurland Venezuela en nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.