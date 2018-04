Bolton: Rusland moet zorgen VS serieus nemen

Een betere relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland kan alleen ontstaan als Rusland Amerikaanse zorgen over de inmenging in de verkiezingen, de aanval met gifgas in Groot-Brittannië en de situaties in Syrië en Oekraïne serieus neemt.

Dat heeft de nieuwe Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton laten weten aan de Russische ambassadeur in de VS Anatoly Antonov.

Het was de eerste ontmoeting tussen Bolton en de Russische ambassadeur, liet het Witte Huis weten. Bolton zei Antonov dat het in het belang van beide landen was om een goede relatie te onderhouden, maar dan moet Rusland de zorgen van de VS wel onderkennen.

Rusland heeft beschuldigingen van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en betrokkenheid bij de aanslag op een voormalig Russische spion Sergej Skripal steeds ontkend.