Bolton getuigt vooralsnog niet tegen Trump

Voormalig nationale veiligheidsadviseur van de VS, John Bolton, wil alleen getuigen in de zaak rond de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump als hij daartoe wordt gedwongen door een rechterlijk bevel. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. De commissies van het Huis die onderzoek doen in de afzettingsprocedure tegen Trump hoopten dat Bolton donderdag zou getuigen, maar hij kwam niet opdagen.

De advocaat van Bolton zegt dat zijn cliënt niet bereid is om „vrijwillig te verschijnen”. Bolton werd in september door Trump uit zijn functie ontheven omdat ze niet op een lijn met elkaar zaten. Bolton staat bekend als een havik en een agressieve beleidsman. Hij stelde zich radicaal op in kwesties over Afghanistan, Iran, Noord-Korea en Venezuela.

De Democraten doen onderzoek naar de afzetting van Trump omdat hij in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski ongeoorloofde druk zou hebben uitgeoefend. Hij vroeg Zelenski onderzoek te doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. Joe Biden, een Democraat, wil in 2020 Trump aflossen als president van de VS.

Het Huis van Afgevaardigden stemde eind oktober formeel voor een afzettingsonderzoek. Het Witte Huis doet het onderzoek af als een „heksenjacht” en weigert er aan mee te werken.