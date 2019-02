Bolton cancelt trip Zuid-Korea om Venezuela

De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton heeft zijn reis naar Zuid-Korea afgezegd vanwege de toegenomen spanningen in Venezuela. Bolton zou afreizen naar Zuid-Korea om daar deel te nemen aan een atoomtop in Hanoi.

In Venezuela is het al dagen onrustig omdat president Maduro weigert hulpgoederen binnen te laten. Hij heeft onder andere de grens met Brazilië op slot gedaan om te voorkomen dat hulpgoederen Venezuela worden binnengebracht. Ondertussen is oppositieleider Juan Guaído met tientallen parlementsleden onderweg naar de grens met Brazilië om hulpgoederen in ontvangst te nemen. Dat moet zaterdag gebeuren, zo heeft hij aangekondigd.