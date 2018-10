Bolsonaro wint presidentsverkiezingen Brazilië

De conservatieve populist Jair Bolsonaro heeft de presidentsverkiezingen in Brazilië gewonnen. Dat heeft de Braziliaanse kiesraad bekendgemaakt. Zo'n 97 procent van de stemmen is geteld, waarbij 55 procent naar de oud-militair ging, meldt de BBC.

Bolsonaro ligt daarmee ruim voor op zijn linkse uitdager, Fernando Haddad van de Arbeiderspartij (PT). De oud-burgemeester van São Paulo kreeg 45 procent van de stemmen. In totaal mochten ongeveer 147 miljoen Brazilianen een stem uitbrengen.

„Brazilië!”, schrijft de 63-jarige Bolsonaro op Twitter, gevolgd door een emoticon van de Braziliaanse vlag en een duimpje. „Vanaf nu wordt niet meer geflirt met socialisme, communisme, populisme en links-extremisme. Nu zullen we leiden met God”, zei hij in een boodschap op zijn Facebookaccount. „We wisten waar Brazilië naar op weg was en nu weten we waar we naartoe willen.”

Haddad liet na zijn nederlaag weten het als zijn verplichting te zien richting zijn kiezers om de „nationale belangen” te verdedigen tegenover de nieuwe regering. Zijn partij had eigenlijk de populaire oud-president Lula da Silva als presidentskandidaat gewild, maar daar staken rechters een stokje voor. Lula zit vanwege een corruptieveroordeling in de gevangenis.

Brazilië maakt met de keus voor Bolsonaro een ruk naar rechts. Zijn aanhangers zien hem als een buitenstaander die met de bezem door een corrupt systeem kan gaan. Hij wordt ook wel omschreven als een ‘tropische Trump’. Met ingang van het nieuwe jaar neemt Bolsonaro het stokje over van de impopulaire president Michel Temer.

Bolsonaro heeft lak aan politieke correctheid en laat zich denigrerend uit over onder andere vrouwen, homo's en zwarte Brazilianen. Ook verheerlijkt hij de voormalige dictatuur van Brazilië en wil hij dat criminaliteit snoeihard wordt aangepakt.

Tegenstanders van Bolsonaro zien hem als een racist en een gevaar voor de democratie. Aanhangers beschouwen hem als het enige alternatief voor falende gevestigde partijen. Ook hebben veel kiezers genoeg van het aanhoudende criminele geweld, dat jaarlijks het leven kost aan tienduizenden mensen.