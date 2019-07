Bolsonaro wil eigen zoon als ambassadeur VS

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn eigen zoon Eduardo voorgedragen als de nieuwe Braziliaanse ambassadeur in de Verenigde Staten. Hij is momenteel lid van het Congres in zijn thuisland.

„De beslissing ligt bij hem”, aldus de president. „Ik wil niet voor hem kiezen als dat betekent dat hij zijn baan hier moet opgeven.” Zoon Eduardo liet weten dat hij de baan aanneemt, als hij officieel wordt voorgedragen. „Als dit een opdracht is die ik krijg van de president, accepteer ik hem. Daarvoor wil ik ook uit het Congres stappen.”

De aanstelling moet nog worden goedgekeurd door de Senaat.

Bolsonaro voerde vorig jaar campagne tegen nepotisme en alle families die in het verleden de Braziliaanse politiek beheersten.