Bolsonaro toch open voor G7-hulp rond Amazonebosbranden

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is toch bereid buitenlandse hulp bij het bestrijden van de bosbranden in de Amazone te aanvaarden, maar alleen als het land zelf de controle krijgt over de fondsen.

Daarmee lijkt Bolsonaro zijn eerdere eis te laten varen dat de Franse president Emmanuel Macron eerst zijn „beledigingen” moet terugnemen. Dan pas zou Brazilië bereid zijn 20 miljoen dollar aan fondsen van de G7 voor de bestrijding van de bosbranden te accepteren.

Volgens Bolsonaro’s woordvoerder Rego Barros staat Brazilië niet tegenover Frankrijk. „Het essentiële punt is dat dit geld bij binnenkomst in Brazilië onder controle van het Braziliaanse volk valt, zei Barros. „De soevereiniteit van Brazilië is niet onderhandelbaar”, aldus de woordvoerder.

De Franse president beschreef de Amazone maandag nog als een „gemeenschappelijk goed” vanwege het belang ervan voor wereldwijde klimaatbescherming.

De Amerikaanse president Donald Trump liet dinsdag via Twitter weten dat Bolsonaro zijn „volledige steun” heeft. „Hij werkt heel hard aan de Amazonebranden en doet in alle opzichten geweldig werk voor de mensen in Brazilië – en dat is niet gemakkelijk.

Amazonetop

Peru en Colombia riepen dinsdag op tot een topbijeenkomst met landen uit de regio over de bosbranden in de Amazone. Die moet leiden tot intensievere samenwerking om het regenwoud te beschermen.

De bijeenkomst moet op 6 september plaatsvinden in het Colombiaanse Leticia. De Colombiaanse president Ivan Duque sprak na een ontmoeting met zijn Peruaanse ambtsgenoot Martin Vizcarra over de noodzaak „een pact te smeden waarin we onze acties om onze Amazone te beschermen op elkaar afstemmen.” Vizcarra zei dat ook moet worden gepraat over een langetermijnplan om ontbossing te voorkomen.