Bolsonaro schrikt van aantal penisamputaties

De rechts-populistische president van Brazilië, Jair Bolsonaro, zegt enorm te zijn geschrokken van het aantal penisamputaties in zijn land. Jaarlijks worden er naar zijn zeggen in Brazilië duizend penissen afgezet.

Voornaamste redenen zijn ziektes als kanker, onbehandelbare infecties en complicaties van hiv. Slechte hygiëne is een van de voornaamste oorzaken dat infecties ontstaan, die uiteindelijk leiden tot amputatie. „In Brazilië hebben we duizend penisamputaties per jaar vanwege een gebrek aan water en zeep”, zei Bolsonaro. „We moeten een manier vinden om uit het diepste van dit gat te komen.”

De president noemde de grote aantallen ‘belachelijk en verdrietig’. Hij vindt dat de regering meer moet doen om mannen bewust te maken van de gevaren van onhygiënisch gedrag.