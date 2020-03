Bolsonaro: piek van coronavirus over drie à vier maanden bereikt

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwacht dat de piek van de uitbraak van het coronavirus in zijn land over drie of vier maanden bereikt is. Dat zei hij donderdag in een videobericht op zijn Facebookpagina.

De president zei dat het normale leven in Brazilië na de piek van het longvirus in zes à zeven maanden weer terug zou moeten zijn gekeerd.

In Brazilië zijn tot nu toe zeven mensen gestorven aan het coronavirus en er zijn 635 geïnfecteerden bekend. Bolsonaro wordt door veel Brazilianen verweten een lakse houding te hebben ten opzichte van het longvirus. Eerder bestempelde hij het virus als „fantasie”.

Op zijn Facebookpagina zei de president dat zijn regering maatregelen neemt en dat het niet zijn rol is „paniek te veroorzaken” in het land.