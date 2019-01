Bolsonaro nieuwe president Brazilië

De rechtse politicus Jair Bolsonaro is dinsdag in het parlement geïnstalleerd als president van het meer dan 200 miljoen inwoners tellende Brazilië.

De 63-jarige, tot voor kort onbekende politicus, legde de eed af in de hoofdstad Brasilia. Hij won afgelopen jaar de verkiezingen overweldigend met de boodschap dat hij de door de corrupte elite veroorzaakte problemen te lijf kan.

Bolsonaro herhaalde zijn boodschap tegenover de parlementariërs en riep ze op hem te helpen om „Brazilië definitief te bevrijden van het juk van de corruptie, de misdaad, het economische wanbeleid en het ideologische keurslijf.”

Hij zei dat zijn verkiezing het land heeft bevrijd van socialisme en van de politieke correctheid. De nieuwe president heeft eerder de militaire dictatuur (1964-1985) geprezen en zich laatdunkend uitgelaten over onder meer vrouwen, homo’s en zwarten.

Bolsonaro zei in zijn eerste toespraak als staatshoofd dat hij de democratie respecteert en met hervormingen komt om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en om de lastendruk voor werkgevers en -nemers te verlichten. Brazilië lijdt na zestien jaar van linkse regeringen onder een recessie, enorme corruptie en uiterst gewelddadige misdaad.

Bolsonaro, die in september ternauwernood een moordaanslag overleefde, reed in een open Rolls-Royce samen met zijn vrouw Michele het regeringscentrum in Brasilia binnen. Meer dan 12.000 politiemensen en militairen zijn uitgerukt om de inauguratie te beveiligen. Aanhangers hebben hem toegejuicht en riepen Bolsonaro’s leuze „Brazilië boven alles, God boven iedereen”.

Een van de maatregelen die Bolsonaro snel wil nemen is burgers zonder strafblad het recht te geven wapens te hebben. Ze zouden zich zo tegen de zwaar bewapende criminelen kunnen verdedigen. In Brazilië worden elke dag ongeveer 175 moorden gepleegd.