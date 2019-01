Bolsonaro nieuwe president Brazilië

De omstreden rechtse populist Jair Bolsonaro is dinsdag in het parlement geïnstalleerd als president van het meer dan tweehonderd miljoen inwoners tellende Brazilië. De 63-jarige, tot voor kort vrijwel onbekende politicus legde de eed af in de hoofdstad Brasilia. Hij won afgelopen jaar de presidentsverkiezingen overweldigend met de boodschap dat hij de door de corrupte elite veroorzaakte problemen te lijf kan.

Het land lijdt na zestien jaar van linkse regeringen onder een vrijwel constante recessie, enorme corruptie en uiterst gewelddadige misdaad. Velen zien in Bolsonaro de enige kans. Bolsonaro die in september ternauwernood een moordaanslag overleefde, reed in een open Rolls-Royce samen met zijn vrouw Michele het regeringscentrum in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia binnen. Meer dan 12.000 politiemensen en militairen zijn uitgerukt om de inauguratie te beveiligen.