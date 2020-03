Bolsonaro niet besmet met coronavirus volgens zoon

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is niet besmet met het nieuwe coronavirus. Dat zegt zijn zoon tegen Fox News. Eerder kwam naar buiten dat Bolsonaro positief had getest.

Bolsonaro liet zelf direct al weten dat de test nog niet klaar was en dat er nog geen uitsluitsel was.

Bolsonaro ontmoette in het afgelopen weekeind in Mar-a-Lago in Florida zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Van de communicatiechef van Bolsonaro, Fabio Wajngarten, is afgelopen week vastgesteld dat hij de aandoening heeft opgelopen. Hij was mee met de Braziliaanse delegatie die Trump bezocht. Wajngarten staat op een van de foto’s naast Trump. Die heeft laten weten hier niet bezorgd over te zijn.