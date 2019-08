Bolsonaro leest Merkel de les over regenwoud

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel aangeraden zich met haar eigen zaken te bemoeien, in plaats van met de ontbossing in zijn land.

Op een persbijeenkomst in Brasilia reageerde Bolsonaro woensdagavond (lokale tijd) op het besluit om Duitse financiële steun aan klimaatprojecten in Brazilië te bevriezen wegens de toegenomen ontbossing van het regenwoud. Dat besluit van milieuminister Svenja Schulze heeft de toorn gewekt van de Braziliaanse president, die Merkel daarop aanspreekt.

Dat klimaatgeld kan Merkel beter besteden aan de herbebossing in Duitsland, vindt de president. „Ik wil ook de geliefde mevrouw Angela Merkel een boodschap meegeven: neem de poen mee en plant weer bomen in Duitsland, ok? Daar is het veel harder nodig dan hier.”

Bolsonaro ligt internationaal onder vuur wegens het toestaan van houtkap in de Amazone. De ontbossing is daardoor dit jaar sterk toegenomen. Duitsland beschikt over 11,4 miljoen hectaren bos, circa 32 procent van de oppervlakte. Het Duitse bosareaal is in de afgelopen tien jaar licht gestegen.