Bolsonaro haalt uit naar Argentijn Fernandéz

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft woensdag hard uitgehaald naar de Argentijn Alberto Fernández, die zondag een voorronde voor de presidentverkiezingen in zijn land won. Bolsonaro zei dat de „linkse bandieten weer aan de macht komen”. De kans is groot dat Fernández door zijn overwinning in oktober de rechtse politicus Mauricio Macri opvolgt als president van Argentinië, iets wat Bolsonaro liever niet heeft.

„Argentinië zinkt in chaos”, zei de uiterst conservatieve Braziliaanse president over zijn buurland. „Het land volgt op deze manier de weg van Venezuela.” Daarmee doelt hij op de politieke chaos in het Zuid-Amerikaanse land.

Bolsonaro waarschuwde maandag nog voor een grote stroom Argentijnse vluchtelingen naar zijn land wanneer Fernandéz president wordt. De Argentijnse politicus noemde Bolsonaro op zijn beurt „racistisch, gewelddadig en een misogynist”.

Door de overwinning van Fernandéz is de waarde van de peso flink onderuit gegaan. Het jaagde beleggers schrik aan.