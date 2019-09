Bolsonaro gaat videobellen naar Amazonetop

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro kan toch meedoen aan een regionale top over branden in het Amazonegebied. De rechtse leider gaat niet fysiek naar de bijeenkomst in Colombia, maar wil volgens een woordvoerder via een „videoconferentie” toch van zich laten horen.

Bolsonaro had eerder deze week laten weten dat hij om medische redenen niet naar de top kan. Hij wordt zondag geopereerd in São Paulo en moet zich voorbereiden. De president moet na de ingreep tien dagen rust houden.

De president heeft wel beklemtoond dat hij later deze maand sowieso naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York wil gaan. „Ik zal desnoods voor de VN verschijnen in een rolstoel of op een brancard. Ik ga omdat ik over de Amazone wil praten”, zei Bolsonaro onlangs.