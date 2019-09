Bolsonaro breekt met gebruik benoemen aanklager

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft bij de benoeming van de nieuwe hoogste aanklager gebroken met de gewoonte om een kandidaat te kiezen die wordt voorgedragen door de andere top-aanklagers. De rechtse president koos voor de 60-jarige Augusto Aras die al wel officier van justitie was, maar niet zo hoog dat hij voorgedragen zou worden voor deze functie.

De belangrijkste reden dat Bolsonaro voor Aras koos, is volgens de president dat ze hetzelfde denken over natuurbescherming. „De natuur mag de ontwikkeling van agrarische grond niet in de weg staan. We hebben gesproken over de noodzaak om boeren te respecteren.”

De nationale vereniging van aanklagers noemde de benoeming ondemocratisch en roept haar leden op tot landelijk protest komende maandag. „Deze aanstelling is puur een persoonlijke keuze van de president”, staat in een verklaring van de organisatie.