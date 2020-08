Bolsonaro: berichten over groeiende bosbranden Amazone ‘leugens’

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft dinsdag boos ontkend dat er bosbranden zijn in het Amazone-regenwoud. De berichten daarover noemde hij leugens, hoewel overheidsdata laten zien dat er duizenden bosbranden in het gebied woeden.

Toen er vorig jaar een forse toename van het aantal bosbranden in het Amazone-regenwoud was, ontkende Bolsonaro dat ook. Dat leidde wereldwijd tot verontwaardiging. De rechts-populistische president van Brazilië kwam daarbij hard in aanvaring met onder anderen zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron.

Het aantal bosbranden in het Amazone-regenwoud bereikte vorig jaar in augustus de hoogste piek in negen jaar. Deze maand lijkt erger te worden. Meer dan 10.000 branden zijn waargenomen in de eerste tien dagen deze maand. Dat is volgens overheidsdata een toename van 17 procent ten opzichte van augustus 2019.

In een toespraak voor andere Zuid-Amerikaanse leiders nodigde Bolsonaro dinsdag buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders uit om over het regenwoud te vliegen. Volgens hem zouden zij daarbij geen vuur kunnen zien. „Ze zullen geen brand vinden, nog geen kwart hectare ontbost land. Dit verhaal over de Amazone die in vlammen opgaat is een leugen die we moeten bestrijden met kloppende getallen”, aldus Bolsonaro.

Bolsonaro greep vorig jaar in bij het overheidsagentschap dat de data over het Amazoneregenwoud produceert door het hoofd te ontslaan. In het verleden heeft hij er geen geheim van gemaakt het Amazone-regenwoud graag te willen laten ontginnen voor landbouw, mijnbouw en veeteelt.

De internationale druk op Brazilië om het grootste regenwoud ter wereld beter te beschermen, groeit. Het ecosysteem wordt gezien als cruciaal in het voorkomen van verdere klimaatverandering omdat het regenwoud enorme hoeveelheden koolstofdioxide opneemt en omzet. Investeerders die samen goed zijn voor 2 biljoen dollar (ongeveer 1,7 biljoen euro) hebben gedreigd hun geld uit Brazilië terug te trekken als het land geen actie onderneemt.