Bolsonaro benoemt nieuwe minister van Justitie

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft een nieuwe minister van Justitie benoemd. De vorige bewindsman op die post, de populaire Sérgio Moro, vertrok vorige week met slaande deuren.

De president heeft Moro nu vervangen door André Mendonça. Er is ook een nieuwe landelijke politiechef aangesteld. Het gaat om Alexandre Ramagem, die nauwe banden heeft met de president. Hij ging eerder over de persoonlijke beveiliging van Bolsonaro, die toen nog presidentskandidaat was.

Moro, een voormalige rechter, nam vorige week ontslag. Hij was boos over het besluit van Bolsonaro om het hoofd van de politie te ontslaan. Moro verweet zijn politieke baas zich schuldig te maken aan „politieke inmenging” en de onafhankelijkheid van de politie te ondermijnen.