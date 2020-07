Boliviaanse president weer aan het werk na coronabesmetting

De Boliviaanse interim-president Jeanine Anez zei dinsdag dat ze hersteld is van het coronavirus en weer aan het werk gaat. „Met heel mijn hart bedankt voor de liefde en steun tijdens mijn coronavirusziekte”, zei Anez in een tweet. „Bolivianen zijn een geweldige familie. We gaan verder.”

De 52-jarige Anez is een conservatieve oud-senator die afgelopen november het presidentschap op zich nam na het aftreden van Evo Morales. Op 9 juli maakte ze bekend dat ze het coronavirus onder de leden heeft en in isolatie zou gaan in de presidentiële residentie.

Verschillende Boliviaanse overheidsfunctionarissen, waaronder de minister van Volksgezondheid, hebben positief op het virus getest. Het Zuid-Amerikaanse land heeft volgens de meest recente overheidsgegevens 69.429 besmettingsgevallen en 2583 coronadoden geregistreerd.

Anez is een van de kandidaten tijdens de komende presidentsverkiezingen in Bolivia, die vanwege de coronapandemie zijn uitgesteld tot 18 oktober.