Boliviaanse president Morales stapt op

De Boliviaanse president Evo Morales heeft zondag de eer aan zichzelf gehouden en is afgetreden. Zijn positie was onhoudbaar geworden na de vaststelling van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) dat zijn herverkiezing in oktober door gesjoemel tot stand is gekomen.

Morales, sinds 2006 aan de macht, beloofde onmiddellijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven en de verantwoordelijke kiesraad naar huis te sturen, maar dat bleek niet genoeg. Luis Fernando Camacho, het boegbeeld van de protestbeweging die zich al weken roert, eiste als eerste het opstappen van Morales. Later liet ook de legerleiding weten hem weg te willen hebben.

De linkse president maakte vervolgens op tv bekend dat hij zijn ontslagbrief naar het parlement heeft gestuurd. „Onze grootste wens is dat de sociale rust terugkeert”, zei hij ten afscheid. Zijn partijgenoot en plaatsvervanger Álvaro García Linera verbond eveneens consequenties aan de bevindingen van de OAS en stelde zijn functie ter beschikking. In de hoofdstad werd hun vertrek groots gevierd.