Boliviaanse president kandidaat ondanks limiet

De Boliviaanse president Evo Morales heeft bekendgemaakt dat hij kandidaat is voor de opkomende presidentsverkiezingen. Daarmee breekt hij de wet van het land, omdat hij opgaat voor zijn vierde termijn als president, terwijl er maar drie zijn toegestaan.

In 2006 won Morales de verkiezingen en werd hij de eerste inheemse president van het land. Tien jaar later probeerde hij de grondwet te wijzigen om nog een termijn als president aan te kunnen gaan. Dat voorstel werd afgewezen. Morales won daarna een rechtszaak, waarin werd gezegd dat het tegen zijn mensenrechten is om hem niet aan de verkiezingen mee te laten doen.

De partij van de president waarschuwt de bevolking dat al het werk van de laatste jaren teniet wordt gedaan als er voor een meer rechtse partij wordt gekozen. "De winst voor de gewone Boliviaan wordt geschrapt als de rechtse oppositie aan de macht komt", aldus de woordvoerder.