Boliviaanse oppositie eist vertrek Morales

De Boliviaanse oppositieleider Luis Fernando Camacho, het boegbeeld van de al enkele weken zeer actieve protestbeweging, heeft zondag het vertrek geëist van de linkse president Evo Morales. Deze beloofde nieuwe verkiezingen te houden en de nationale kiesraad naar huis te sturen. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) drong daarop aan omdat alles erop wijst dat er is gesjoemeld met de uitslag van de stembusgang op 20 oktober.

De 40-jarige Camacho, zakenman en advocaat, meent dat Morales moet opstappen nu er duidelijk sprake is van verkiezingsfraude en zich bovendien niet herkiesbaar mag stellen. Hij is van de plan de ontslagbrief alvast op te stellen en ter ondertekening naar het presidentieel paleis te brengen. „Vandaag is een slag gewonnen, maar we willen de constitutionele orde aanpassen en de democratie. Pas als we er zeker van zijn dat de democratie solide is, gaan we naar huis”, zei de voorman van de demonstranten in La Paz tegen een menigte juichende supporters.

Camacho bedankte ook de politie, die zich achter het volk schaarde en daarmee een nadrukkelijk signaal afgaf aan Morales. De voormalige cocaboer is sinds 2006 president. Bolivia floreert economisch onder zijn leiding, vooral dankzij de productie van gas en lithium, maar zijn zelfverheerlijking en toenemend autoritaire gedrag zijn steeds meer mensen gaan tegenstaan.